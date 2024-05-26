ASTRO チャウヌ トレカセット

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説明文を必ずお読みください。ASTROチャウヌトレカセット今では手に入らない貴重でレアなものもあります♡ウヌが好きな方、アストロが好きな方いかがでしょうか♡こちらはスリーブ(ビニール)のみこのまま封筒に入れて発送させて頂きます。【重要】折り曲げ防止の硬質ケースご希望の場合は1枚につき+¥55で承ります。硬質ケースはリサイクルしており、新品未使用ではございません。硬質ケース無しで発送中に折れたり傷が付いたりしても一切責任取りません。こちらは慎重に取り扱っておりますがトレーディングカードは海外製のため初期傷がある恐れがございます。ご了承ください。韓国/Ꮶ-POP/Korea/アストロ/아스트로/MJ/エムジェイ/ミョンジュン/キムミョンジュン/ジンジン/パクジヌ/チャウヌ/ムンビン/ラキ/パクミニョク/ユンサナ/ユンサンハ/Aloha/アロハ/ロロハ/クク/トゥトゥ/ヌンヌ/ニャンニャ/ウア/プップ/김명준/박진우/차은우/이동민/문빈/라키/박민혁/윤산하