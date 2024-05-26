ドラゴンライダー　全巻セット　エラゴン　エルデスト　インヘリタンス　ブリジンガー

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商品詳細
ドラゴンライダー シリーズエラゴンエルデスト 上下ブリジンガー 上下インヘリタンス 上下7冊 完結 セットエルデスト上巻の背表紙上部にヨレ、汚れがあります。通常使用、長期保管による中古感がありますが、そのほかの巻は特に問題なく概ね良好なコンディションです。バラ売りは不可になりますm(__)m
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