石井竜也 DVD/INGOT～NYLON CLUB DELUXE

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商品詳細
「石井竜也/INGOT～NYLONCLUBDELUXECOMPLETEBOX～〈完全生産限定盤・5枚組〉」石井竜也/清水美恵定価:￥22000#石井竜也#清水美恵#CD・DVD#米米CLUB #K米米CLUB石井竜也さん25周年記念DVDBOX完全生産限定版のレア商品横浜アリーナでの石井竜也ライブに米米CLUBがゲストで出演し米米メドレーを披露します。新品購入後1度観ただけの美品です
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