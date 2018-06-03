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最終お値下げ！純金　金箔　109ミリ角　100枚
商品番号 O22251129148
商品名

最終お値下げ！純金　金箔　109ミリ角　100枚
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 17,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本画製作用に購入、保管していたものです。未使用ですが、非常に薄いものですので穴やヨレ、オレやキズ等ある場合があります。（デリケートなものですので、中身の確認はできかねます。）記載は100枚ですが、実際の枚数はわかりかねます。画材金絵日本画
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