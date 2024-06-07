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【貴重】ゲームウォッチ ミッキーマウス版
商品番号 K29104012595
商品名

【貴重】ゲームウォッチ ミッキーマウス版
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の清掃中に見つけたゲームウォッチ世代の当時の品です。箱などは画像の通り傷などがあります。ゲームウォッチ本体には画面真ん中に黒く焦げがあります。しかしゲームは正常に作動し、遊ぶことも可能です。当時の取扱説明書もあります。もちろん液ダレはありません。ゲームの正常に作動している動画はPayPayフ○マではねはねとお調べください。
http://narcologia.ru/goods/recommended272690.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement265399.html
http://narcologia.ru/goods/mythic980835.html
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