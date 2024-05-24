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新品　比較憲法学の現状と展望 初宿正典先生古稀祝賀
商品番号 I64691077544
商品名

新品　比較憲法学の現状と展望 初宿正典先生古稀祝賀
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,276 円
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商品詳細

「比較憲法学の現状と展望初宿正典先生古稀祝賀」須賀博志/毛利透/中山茂樹定価:税込￥24200比較憲法学の現状と展望　初宿正典先生古稀祝賀論文集毛利透［モウリトオル］須賀博志［スガヒロシ］中山茂樹［ナカヤマシゲキ］片桐直人［カタギリナオト］目次第１部　歴史と理論（公法学テキストの受容とその文脈―Ｄｉｅｔｒｉｃｈ　Ｊｅｓｃｈの日本とドイツにおける受容をめぐって；レズローブ―独仏狭間の法学者；アンテベラム期における経済規制と裁判所の役割　ほか）第２部　統治機構（二元代表制下の統治機構をめぐる諸問題；議場構造の憲法学；議事規則・多数決・エントレンチメント―アメリカ連邦議会上院のフィリバスタ　ほか）第３部　基本権（「憲法上の権利」の導出に関する試論―ドイツの公権論を参考に；何人も国籍を離脱する自由を侵されない―国籍離脱の自由と帰化の憲法上の位置づけについて；戸籍実務と憲法上の権利　ほか）新品ですが店頭購入につき多少のスレやキズがあります。#須賀博志#須賀_博志#毛利透#毛利_透#中山茂樹#中山_茂樹#本#社会／法律
http://narcologia.ru/goods/troupe419711.html
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http://narcologia.ru/goods/recommended325790.html

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