新品　比較憲法学の現状と展望 初宿正典先生古稀祝賀

「比較憲法学の現状と展望初宿正典先生古稀祝賀」須賀博志/毛利透/中山茂樹定価:税込￥24200比較憲法学の現状と展望 初宿正典先生古稀祝賀論文集毛利透［モウリトオル］須賀博志［スガヒロシ］中山茂樹［ナカヤマシゲキ］片桐直人［カタギリナオト］目次第１部 歴史と理論（公法学テキストの受容とその文脈―Ｄｉｅｔｒｉｃｈ Ｊｅｓｃｈの日本とドイツにおける受容をめぐって；レズローブ―独仏狭間の法学者；アンテベラム期における経済規制と裁判所の役割 ほか）第２部 統治機構（二元代表制下の統治機構をめぐる諸問題；議場構造の憲法学；議事規則・多数決・エントレンチメント―アメリカ連邦議会上院のフィリバスタ ほか）第３部 基本権（「憲法上の権利」の導出に関する試論―ドイツの公権論を参考に；何人も国籍を離脱する自由を侵されない―国籍離脱の自由と帰化の憲法上の位置づけについて；戸籍実務と憲法上の権利 ほか）新品ですが店頭購入につき多少のスレやキズがあります。#須賀博志#須賀_博志#毛利透#毛利_透#中山茂樹#中山_茂樹#本#社会／法律



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