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型にとらわれないスタイルが素敵☆ SHEILA KIMONO STYLE 2冊
商品番号 R47356937131
商品名

型にとらわれないスタイルが素敵☆ SHEILA KIMONO STYLE 2冊
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「SHEILAKIMONOSTYLE」シーラ・クリフ「SheilaKimonoStylePlusシーラの着物スタイルプラス」シーラ・クリフ図書館にて拝見し、とても素敵だったので購入。中身は購入前に拝読させていただいたのでこちらは新品のまま保管しておりました。#着物#コーディネート#シーラ・クリフ#本#生活／家事着物関連も出品中です。まとめて購入大歓迎!!
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