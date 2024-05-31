ニンテンドー 3DS ピュアホワイト

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商品詳細
2014年に何かのキャンペーンで頂きました。付属品は全て揃っています。・箱の外側に傷みがあります。・充電器に青色の汚れがあります。印刷物に擦れてしまったような感じです。以上の点から「やや傷や汚れあり」の状態としています。全く同じ物を既に持っていたためあまり使う機会が無く、使用による劣化はほとんど無いと思います。動作確認のため起動したところ初期設定画面になりましたが、設定はせずに発送いたします。「ニンテンドー3DSピュアホワイト」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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