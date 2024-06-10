PS3 ライトニングエディション CEJH-10008

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。付属品本体純正コントローラー電源ケーブルマイクロUSBケーブル映像ケーブル説明書一式外箱、内箱以上になります。付属品の動作確認済です。中古品ですが全体的に綺麗な状態です。
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