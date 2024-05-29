ode to you カラットゾーン　ソウルコン　ホシ

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商品詳細
odetoyouソウルコンにて、carat4期＋コンサートチケット所有者のみにランダムで配布されたトレカです。ホシ折り曲げ、防水で匿名メルカリ便で発送します。SEVENTEENセブチcaratzoneカラットゾーン carat4期odetoyouソウルコンSEVENTEENセブチスンチョルエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌジフンウジミョンホディエイトミンハオミンギュドギョムDKスングァンバーノンディノトレカトレーディングカード
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