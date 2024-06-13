ゴールデンルノルマンカード ❤︎ 大人ぽい ❤︎ ユニセックス ❤︎ ルノルマン

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単品購入の方のお値下げはご遠慮頂いていますが、2点お買い上げ→合計金額から200円引き3点お買い上げ→合計金額から400円引き4点お買い上げ→合計金額から600円引きと複数お買い上げの方はおまとめ割をさせて頂きますので、ご遠慮なくコメント下さいませ★モノトーンにゴールドの差し色が大人っぽい裏面プリントのルノルマンカードの登場です。ガーリーでポップな作品が多い当店ですがこちらはユニセックスで楽しんで頂けるかと思います。正規品です。カードの枚数 36枚ガイドブック 無しボックス 無し（ラッピングを兼ねた簡易的なポーチ付き）他の占いカードはこちらから↓ #minmin占いカード※海外輸入品ですので、入荷するまでにやや 傷や凹みが生じる場合がございますのでご了承 下さい。※海外製のインディーズ作品となりますので検品 に甘さもあり、カードの質に多少の差が生じ る場合もございますのでご了承下さい。※ご覧になるモニターによって実際の色と若干 違って見える場合がございます。オラクル ルノルマン タロット 占い