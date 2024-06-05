【専用】正規品・新品 TwinBox 柊飛鳥 彼のシャツ抱き枕カバー

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★8月14日迄限定で、手数料ポイントバック分をお値引きして出品致します。早期取下げの可能性もあります。(還元上限に達しましたら取り下げます)正規品、新品未開封です。生地：A\u0026Jライクトロン未開封ですが素人保管のため、外袋のシワや中身の畳み崩れなど細かな品質を気にされる方はご遠慮下さい。二つ折りにしてネコポスで発送する予定です。宅急便コンパクトをご希望の場合は+200円で承ります。ご購入前にご連絡ください。申し訳ございませんが、こちらの商品は値引き交渉不可とさせて頂きます。