Playstation4 本体 周辺機器 セット プレイステーション プレステ

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・プレイステーション4本体・電源コード・HDMIコード・DUALSHOCK4純正コントローラー・充電コード×3・プレイステーション片耳イヤホン×2・プレイステーションプレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット・マウス箱、説明書など無し。【商品について】断捨離中です。不要になりましたのでお売りします。子供の時長年に渡りゲームを楽しみました。最後に使用した際は夏で熱処理に問題あるのか電源が落ちることがありましたが今はどうか分かりません。起動は確認済み。起動時のコントローラーのペアリングは純正のコードでしか出来ませんので分かりやすいようコントローラーに挿しておきます。本体には薄くテープ跡、コントローラーやヘッドセットにも使用感ありますので予めご了承の上購入の程お願い致します。【購入について】状態につきましてはあくまでも主観であり、トラブル防止の観点から素人保管、中古品ということをご理解の上、神経質な方や状態で悪評される方は購入をご控え下さい。【発送日について】発送日はあくまでも予定になります。都合やタイミングによっては前後してしまうことがありますので、ご容赦下さい。【梱包について】梱包資材は主に再利用品を使用します。