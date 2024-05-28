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商品詳細
硯 安徽省 書道 中国工芸品 安徽省歙州市で産する横長の硯です。左側には松の木と家屋が、上部には雲が彫刻されており、幻想的な山水画の様相です。墨丘の磨耗は無く、新品・未使用の硯です。墨丘には天然石の模様が入っています。下部に、運搬の際、箱が壊れて付いた傷が有ります。(その為、未使用ですが「未使用に近い」ランクにしてあります。)書道をしている方に、コレクションの一つに加えていただければ嬉しいです。・サイズ 約 縦15㎝×横幅20㎝×厚さ4㎝・重さ 2.7kg#書道#書#硯#すずり#安徽省#石#コレクション
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