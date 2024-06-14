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【署名本】詩集ぜぴゅろす　杉山平一
商品番号 M18445837084
商品名

【署名本】詩集ぜぴゅろす　杉山平一
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

書名：詩集　ぜぴゅろす著者：杉山平一発行：昭和52年6月1日発行所：潮流社限定刊行500部のうち、本書第79冊著者の署名と押印があります。函にパラフィン紙でカバーをかけてあります。函に擦れ、焼け、染み、汚れがあります。本体にも背焼けと薄汚れ、わずかな染みがあります。また、角を少しぶつけた跡が見られます。ページ面はとても良好です。
http://narcologia.ru/goods/flight372128.html
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詩集 ぜぴゅろす 杉山平一○古本/函ヤケシミ汚れスレ/表紙シミ汚れ ...
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