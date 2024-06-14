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商品詳細
書名：詩集 ぜぴゅろす著者：杉山平一発行：昭和52年6月1日発行所：潮流社限定刊行500部のうち、本書第79冊著者の署名と押印があります。函にパラフィン紙でカバーをかけてあります。函に擦れ、焼け、染み、汚れがあります。本体にも背焼けと薄汚れ、わずかな染みがあります。また、角を少しぶつけた跡が見られます。ページ面はとても良好です。
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ぜぴゅろす 署名入 / 杉山平一 [27493] | 書肆田高 powered by BASE
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詩集 ぜぴゅろす 杉山平一○古本/函ヤケシミ汚れスレ/表紙シミ汚れ ...
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署名本】詩集ぜぴゅろす 杉山平一 - 文学/小説
詩集 ぜぴゅろす - 古書ますく堂のなまけもの日記
杉山平一全詩集 上巻 / ととら堂 / 古本、中古本、古書籍の通販は ...
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