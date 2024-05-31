小波津式　神経筋無痛療法HE LEGEND＆小波津式 神経筋無痛療法

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商品詳細
商品説明】小波津祐一先生の「小波津式神経筋無痛療法」DVD5枚+特典DVD1枚医学の常識では「治らない」と宣告された重度の痛みすら１回で回復に導く治療法◆商品内容◆Disk01 理論編Disk02 実技編ⅠDisk03 実技編ⅡDisk04 実技編ⅢDisk05 実技編ⅣDisk06 特典DVD定価32,890円小波津式 神経筋無痛療法THELEGEND理論編 DVD1枚実技編 DVD3枚特典DVD(セルフケア) 1枚（多少の傷がありますが再生には問題ありません。）合計DVD 5枚その他特典「期間限定無料セミナー映像が1年間見放題になる権利」(オンライン)「重症患者さんへのノーカット施術映像」（オンライン）定価51,480円合計84370円→こちらを中古品価格で販売をさせていただきます。⭐痛みのないやさしい施術です。⭐とても勉強になりました。⭐DVD全て再生確認済みです。⭐中古品となりますので、神経質な方は ご購入をお控えください。
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