さだまさし「季節の栖」写真集　写真：森田研作

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長江・夢紀行―さだまさし中国写真集』｜感想・レビュー - 読書メーター



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フレーム越しの「さだまさし論」。体温が伝わる。息づかいが聞こえてくる。25年に亘ってさだまさしを撮り続けた写真家・森田研作による渾身の撮り下ろし。2000年6月29日発行。 分売と値引は不可。中古品であることを、何卒ご理解下さい。宜しくお願い致します。[2023.09.30] ※ほかにも出品しています。→#maeshiromitsuyuki ※出品管理用ハッシュタグ→#maeshiromitsuyuki_4672→#maeshiromitsuyuki_BOOK→#maeshiromitsuyuki_BOOK_0872→#maeshiromitsuyuki_さだまさし