SUMMER NUDE DVD( Blu-ray）BOX

アクセスいただきありがとうございます山下智久主演「SUMMERNUDE」DVDBlu-rayディスク ディレクターズカット版特典映像1️⃣放送直前カウントダウン2️⃣スペシャルメイキング3️⃣ティザー集4️⃣予告集5️⃣ノンクレジットエンディング6️⃣インタビュー集7️⃣キャストトーク8️⃣僕らの音楽トーク9️⃣ドラマベストショットで綴るオリジナルMUSICVIDEO本編539分➕特典115分 ４枚組素人が自宅で保管していたため、気にされる方はご遠慮下さい緩衝材で梱包し、リサイクルの段ボールで発送します発送は平日のみです思い入れのあるグッズですので、大事にしていただける方にお譲りできれば幸いです#嵐#ライブ#コンサート#初回#DVD#CD#グッズ#アルバム#山下智久#キング＆プリンセス#TBS#ブルーレイ#フジテレビ#香里奈#戸田恵梨香#勝地涼#窪田正孝#佐藤勝利#SexyZone#山本美月#千葉雄大#橋本奈々未#乃木坂48#長澤まさみ