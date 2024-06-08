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PCエンジン本体　白　コントローラーなど付き　動作未確認
商品番号 H74394606014
商品名

PCエンジン本体　白　コントローラーなど付き　動作未確認
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！押し入れから出てきました。PCエンジン本体です。コントローラー付きです。RFスイッチ２本、ANTスイッチ１本も付けます。アダプター（PAD‐106）も多分PCエンジン用だと思うのですが、一緒に出てきたので付けます。ソフトはつきません。再生環境が無いため、動作未確認です。ジャンク品としての出品で、動作保証はありません。それをご理解いただいた上でのご入札をお願いします。・PCEngine
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