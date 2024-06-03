DVD ❗️マーチング全国大会　高等学校の部　大編成　2012年❗️マーチング協会

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値下げしました❗️フォロー割引あり❗️ご覧いただきありがとうございます！#ヒデ格安ブランドショップ※吹奏楽連盟主催ではなく日本マーチングバンド協会主催❗️2012年のマーチングバンド全国大会高等学校の部中編成、大編成10校の演奏演技収録の2枚組DVDです❗️※1回しか鑑賞していないので安心してご鑑賞いただけます❗️今は学校自体が無くなって素晴らしい演技演奏が見られなくなった天理響校学園の名演奏などが収録されている貴重な一枚です❗️マーチングファンの方は是非お求めくださいませ！※あくまで中古品扱いですので、中古品にご理解ある方だけご購入くださいませ。ご理解いただけ無い、神経質な方はご遠慮くださいませ❗️※購入後のクレーム、キャンセル、返品はDVD自体に問題がある時以外は対応しかねます。画像をよく確認の上ご購入をお願いいたします❗️何かありましたら、お気軽にお問合せくださいませ！よろしくお願いします！.