[廃盤] Jamming O.P.　デモ セット

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商品詳細
9mmparabellumbulletの滝さんが9mmの前に在籍していた幻のバンドJammingO.P.のディスコグラフィーCDとDVDです。CDRは1stdemo、2nddemoの全音源13曲を収録したもので、DVDRは活動休止ライブを収録したもので、どちらも活動休止後にHP上でごく少数販売されたものです。オマケでステッカー付きです。基本的に値下げは致しません。クリックポストか定形外郵便で送ります。lostageマヒトゥーザピーポーQomolangmaTomatoDr.DOWNERSPARK!!SOUND!!SHOW!!
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