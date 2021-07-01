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ps1 プレイステーション 初代 本体 ソフト 名作 セット
商品番号 E83207569607
商品名

ps1 プレイステーション 初代 本体 ソフト 名作 セット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション初代本体ソフト名作セット作動確認済みです。その為、相場よりも格安で出品致します。他にも出品していますのでセット購入の場合はお値引きさせて頂きます。コントローラ差込1、ストロット1の接触が少し悪いです。プレイステーション、初代、本体ファイナルファンタジー1ファイナルファンタジー2ドラクエ4ドラクエ7スーパーロボット大戦αクロノクロスクロノトリガーベイグラントストーリーアークザラッド2幻想水滸伝幻想水滸伝2
http://narcologia.ru/goods/conception55157.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming709392.html
http://narcologia.ru/goods/pompous830723.html

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