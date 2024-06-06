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ロード・ダンセイニ 幻想短篇集成 全4巻揃い
商品番号 J93127639029
商品名

ロード・ダンセイニ 幻想短篇集成 全4巻揃い
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

文庫本、全4巻セットです。◎世界の涯の物語◎夢見る人の物語◎時と神々の物語◎最後の夢の物語現代ファンタジーの源流であり、いまなお魔法のきらめきを失わない、H・P・ラヴクラフト、A・C・クラーク、稲垣足穂など、ジャンルを超えて多くの作家に影響を与得る。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。河出文庫
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