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meruさま専用　トリプレットビートボックス
商品番号 N67583368709
商品名

meruさま専用　トリプレットビートボックス
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)※ポケセン産シュリンク詐欺などの対策の為にポケセンから届いた状態です。中身確認の撮影対応が出来ませんのでご了承下さい。シリーズ···スカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ソード\u0026シールド種別···パック・ボックス
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