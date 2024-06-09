meruさま専用　トリプレットビートボックス

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)※ポケセン産シュリンク詐欺などの対策の為にポケセンから届いた状態です。中身確認の撮影対応が出来ませんのでご了承下さい。シリーズ···スカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ソード\u0026シールド種別···パック・ボックス
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