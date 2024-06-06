三代目J SOUL BROTHERS STARS ライブBlu-ray

三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"～LandofPromise～未使用2枚目画像追記→外袋○の部分にキズ有り。確認の為、開封しました。中身にキズは見受けられません。ショップより発送されてきた時点のキズなので、初期キズになります。Blu-rayDisc(スマプラ対応)【MATE盤】初回特典：フォトブック(約50P)初回仕様：スリーブケーススマプラムービー：『BarSTARS』の全公演(15会場/32公演)トークコーナーを収録予定ミニメンバーステッカー即購入○バラ売り✕初期キズ、擦れなど気になる方は購入をお控え下さい。



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