BOOWY サイコパス ツアーパンフレット

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商品詳細
BOOWY渋谷公会堂解散宣言1987年 ROCK'NROLLREVIEWDR.FEELMAN'SPSYCHOPATHICHEARTSCLUBBANDTOUR時のツアーパンフになります。コレクターの方には貴重かと思われます。※保存状態は30年以上前の古本にはなりますのでご理解くださいませ。#BOOWY#ボウイ#氷室京介#布袋寅泰#渋谷公会堂
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