絵画 モネ『日傘をさす女』 mone-1 K0228F

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絵画モネ『日傘をさす女』mone-1※確認のため開封しました。黄色の布袋入り裏面に掛けて飾れるように紐がついております。・クロード・モネClaudeMonet1840年11月14日-1926年12月5日・フランスの画家で、印象派の創設メンバーのひとり。・移ろいゆく色彩と光に関心を寄せ、対象物そのものよりも「見え方」をいかにキャンバスに表現するかに腐心したモネは、最も「印象派」を具現した画家ともいえます。・『睡蓮』に代表されるように時や季節を変えながら多くの連作を試み、同じモチーフながらまったく表情の異なる作品を生み出しました。・人物画をあまり描かないクロード・モネの代表作の1つ。●注意事項●・ご覧のモニター環境により、画像の色味と多少異なる場合がございます。・お値引き交渉はご遠慮下さい。・発送は基本的に平日毎日おこなっております。・素人保管ですご理解お願い致します。・神経質な方のご購入はご遠慮下さい。#絵画#モネの絵#日傘をさす女