小原流 工藤和彦 花材別いけばな作例シリーズ いけばな花材ハンドブック

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いけばな小原流工藤和彦○花材別いけばな作例シリーズ15冊○いけばな花材ハンドブック6冊合計21冊セットです。中古書籍に十分ご理解のある方にお譲りしたくお願い申し上げます。⚠写真9、ページ上部にシミがあります⚠写真11・12、ビニールカバーにいたみがあります古い本ですので、経年の色あせ・ヤケ、目立たぬ外部の細かなスレ、キズ、などあると思われますが、古い本のわりには状態は良いと感じます。内部には目立った傷み、書き込みなどはありません。⚠誠意検品いたしましたが、見落としありましたらお詫び申し上げます⚠どなた様かと交渉中であっても、即購入の方を優先とさせていただきます。メルカリ便にて発送予定です。