【開封済み】THE BOOK(Limited Edition)

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
YOASOBIの1stアルバム「THEBOOK(LimitedEdition)」完全生産限定盤です。購入時やパソコンに取り込む時など、数回開封しました。本体に目立った傷や汚れはありません。外袋はシワや汚れがあります。中古品なので気にされる方はご購入をお控えください。タワーレコードで購入した際にもらった、レシート印字のikuraさんとAyaseさんのサインもお付けいたします。【収録曲】1.「Epilogue」(インストゥルメンタル曲)2.「アンコール」3.「ハルジオン」4.「あの夢をなぞって」5.「たぶん」6.「群青」7.「ハルカ」8.「夜に駆ける」9.「Prologue」(インストゥルメンタル曲)#YOASOBI#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/perpetual229646.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit820886.html
http://narcologia.ru/goods/stair381300.html
THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)(特典なし)
The Book jojo’s bizarre adventure 4th another day | ブックライブ
The Book Thief 電子書籍 by Markus Zusak - Rakuten Kobo
The Book of Life 電子書籍 by Dr.Rajan Pandey - Rakuten Kobo
THE BOOK 2 (完全生産限定盤)
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
The Book
YOASOBI『本』アルバム YOASOBI
The Book of Job 電子書籍 作：Leonard S. Kravitz - EPUB 書籍 | 楽天 ...
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
【Amazon.co.jp限定】THE BOOK 3 (特製バインダー用オリジナルインデックス(「祝福」ver. MVコンセプトアート・アニメーター：米谷聡美 描き下ろし)付)
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
Tyndale | The Book NLT
http://narcologia.ru/goods/perpetual229646.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit820886.html
http://narcologia.ru/goods/stair381300.html
THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)(特典なし)
The Book jojo’s bizarre adventure 4th another day | ブックライブ
The Book Thief 電子書籍 by Markus Zusak - Rakuten Kobo
The Book of Life 電子書籍 by Dr.Rajan Pandey - Rakuten Kobo
THE BOOK 2 (完全生産限定盤)
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
The Book
YOASOBI『本』アルバム YOASOBI
The Book of Job 電子書籍 作：Leonard S. Kravitz - EPUB 書籍 | 楽天 ...
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
【Amazon.co.jp限定】THE BOOK 3 (特製バインダー用オリジナルインデックス(「祝福」ver. MVコンセプトアート・アニメーター：米谷聡美 描き下ろし)付)
YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...
Tyndale | The Book NLT