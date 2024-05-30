貴重！　柏原芳恵　LUSTER（ラスター）

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CD柏原芳恵 LUSTER（ラスター）になります。古い物なのでケースに多少傷があります。CDは綺麗な方だと思います。自宅のCDプレーヤーにて再生確認済（各メーカーのCDプレーヤー性能による）ご理解いただける方（NC.NR）よろしくお願いいたします。コメント中でも即購入の方が優先となりますのでその時はご容赦ください。#アイドル #柏原芳恵#80年代