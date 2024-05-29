万物の理論-ビジネス・政治・科学からスピリチュアリティまで

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商品詳細
「万物の理論ビジネス・政治・科学からスピリチュアリティまで」ケン・ウィルバー/岡野守也定価:￥3,080※クリアカバーして、保管。(写真参照)#ケン・ウィルバー#岡野守也#本#BOOK#人文#社会物質・生命・心を含む宇宙と人間の階層構造を、あらゆる思想・哲学・宗教を含んで統合的に明らかにし、我々のいる位置と進むべき未来を鮮やかに指し示す。
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