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ゲームキューブとカセット数本セット
商品番号 T46738792888
商品名

ゲームキューブとカセット数本セット
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーゲームキューブ本体とコード類コントローラー１つカセット読み込み済み（掃除前は若干よみとりずらかったです。ジャンク品と思って普通に使えたらラッキーくらいでご購入いただきたいです。）コントローラー、メモリーカード差し込み口あたりが日焼けしています。ゲームボーイプレイヤー付きカセット数本（カバーなし）メモリーカード2本公式ゲームキューブラックカセット含めてこのお値段とさせせいただいてます。本体のみもしくはカセットのみの購入はご相談ください。素人保管品につき神経質な方はご遠慮ください。
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