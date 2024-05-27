ゲームキューブとカセット数本セット

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商品詳細
ニンテンドーゲームキューブ本体とコード類コントローラー１つカセット読み込み済み（掃除前は若干よみとりずらかったです。ジャンク品と思って普通に使えたらラッキーくらいでご購入いただきたいです。）コントローラー、メモリーカード差し込み口あたりが日焼けしています。ゲームボーイプレイヤー付きカセット数本（カバーなし）メモリーカード2本公式ゲームキューブラックカセット含めてこのお値段とさせせいただいてます。本体のみもしくはカセットのみの購入はご相談ください。素人保管品につき神経質な方はご遠慮ください。
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