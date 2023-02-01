Nintendo Switch 保証有・欠品無 2023/2購入

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商品詳細
「NintendoSwitchJoy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド」型番：HAD-S-KABAH2023年2月15日に新品で購入しました。あまり遊ばなくなったので出品します。箱・袋含め欠品なしです。また、2024年2月15日まで保証有です(レシート同梱)#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#ニンテンドースイッチニンテンドースイッチ 本体
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