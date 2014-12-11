新・人間革命 11.12.14.17.19巻〜30巻上下

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新・人間革命〈第30巻 上〉 (聖教ワイド文庫)



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新・人間革命池田大作定価:￥1238#池田大作#池田_大作#本#日本文学／小説・物語11巻、12巻、14巻、17巻19巻から30巻上下の17冊です自宅長期保管の古い本ですので経年劣化、汚れ、帯は何冊か破れてます【写真5枚目】21巻写真6枚目本体の折れあり本自体は長い間本棚にありのちにダンボール箱保管してました長期自宅保管ですので神経質な方、完璧をお求めの方のご購入ご遠慮下さいませまとめて買って頂きたいのでバラ売りは致しませんよろしくお願い致します