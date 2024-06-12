図説 メイドインアビス 探窟記録

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「図説メイドインアビス探窟記録」定価:￥5000メイドインアビスの公式アートブックです。メイドインアビスが好きなのでグッズを買っていましたが、買って満足して未開封のまま放置していました。外装のビニールがついたままです。今回断捨離の為出品します。重さ、厚みがあるため、送料を考えると値引きは難しいです。#本#日本文学／小説・物語 #メイドインアビス