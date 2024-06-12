ニンテンドーswitch 液晶のみ　未対策機

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未対策機かと思われますがご自身で確認の上ご検討ください。使用に伴うスレ、キズありますが動作に問題ございません。状態【B】S新品未使用A未使用に近い、使用感や傷がないB多少の使用感や小傷がありC全体的に使用感や目立った傷がありDジャンク品【その他】プチプチで丁寧に梱包して発送させて頂きます。付属品は写真にあるもので全てです。付属品は互換品の場合もございます。自宅保管品ですので完璧な品をお求めの方は購入をお控えください。専用出品、取り置きNG。購入時期、購入場所、使用期間等わからない物も多数ございますのでコメントされてもお答え出来ません。匿名配送への変更は対応しておりません。多少のお値下げは可能な場合もございますが過度な交渉はご遠慮願います。評価後の返品交換、返金は一切承りませんので予めご了承ください。その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。もちろん、コメントなく即購入OKです。138032029480