ファミコンソフト スーパーチャイニーズ 箱・説明書付属

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ファミコンソフトスーパーチャイニーズ箱、説明書、ハガキ等付属。動作確認済みのお品となります。箱の耳は欠損ありません。大きな傷みなどもなく、比較的良好なお品かと思います。コレクションにもいかがでしょうか？お探しの方はぜひご検討ください。#FC#任天堂#NINTENDO#レトロゲーム#NAMCOT#namcot#ナムコ
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