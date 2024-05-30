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【動作確認済み】Nintendo new 3ds LL メタリックブラック
商品番号 A74657360230
商品名

【動作確認済み】Nintendo new 3ds LL メタリックブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 9,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★安心の整備済み！⭐︎こちらの商品は【良品】になります⭐︎すでに3DSシリーズ全ての生産が中止している為綺麗な本体はかなり貴重です。プレゼント又はプレイ用にいかがでしょうか？⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎届いたらすぐに遊べる状態です。全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎(任天堂純正)アルコール消毒済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。【ご希望の方はオプション可能】★必需品★＋400円　充電器　＋400円　SDカード（セーブデータ保存に使用）★ソフト★＋500円とびだせどうぶつの森＋500円　大乱闘スマッシュブラザーズ＋500円　マリオメーカー　＋500円　スーパーマリオブラザーズ2あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい！→#正三角形3ds#ds#任天堂　#ソフト　#カセット　#3DS
http://narcologia.ru/goods/troupe677011.html
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