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レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケモンセンター納品書あり
商品番号 W38900930728
商品名

レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケモンセンター納品書あり
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...ボックス(box)ポケモンカードゲーム　スカーレット＆バイオレット拡張パックレジングサーフBOX新品未開封　シュリンク付きポケモンセンターオンラインで購入しました納品書も一緒に送付致しますすり替え防止の為返品不可です。ご理解頂ける方のみ落札ください。
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