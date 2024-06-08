倉木麻衣　販促物　4点セット

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商品詳細
POPキット。販促、店頭、告知用。非売品です。ポスターはB2サイズ。経年劣化にご理解ください。ポスター、スタンドPOP、切り文字、チラシの4点セット。写真の箱のまま郵送させてもらいます。箱にはポスター4枚と記載されてますが、写真にある1枚のみです。CDサンプルもありません。チラシも50枚ほどあるうちの10枚ほど折り目がついてしまいました。ご理解ください。あまり見かけない、希少品だと思います。#倉木麻衣
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