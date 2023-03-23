ニーアオートマタ【未使用】2Bトートバッグ　Nier automata

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2B(ヨルハ二号B型)モデルトートバッグNieR:AutomataSuperGroupies即購入可/値下げ不可購入後、そのまま保管していた未使用品となります。外装ビニールは経年による劣化が見られますが、バッグ本体は綺麗です。バッグの取手のビニールなどは外していません。自宅保管にご理解いただける方のみご購入をお願いします。予告なく出品を削除する場合もございますので、ご了承下さい。↓以下公式サイトよりまるで2Bのような、ブラックとグレーを基調としたトートバッグが登場。フロントには衣装の模様を型押しやパンチングであしらい、より2Bらしさを表現。サイドには衣装の袖口を連想させる取り外し可能なフェザーテープも。【商品詳細】サイズ：H：約34cm、W：約33cm、D：約15cm持ち手立ち上がり:約22cm重さ:約840g本体:合成皮革、ナイロン 裏地:ポリエステル100%金具:鉄9.24