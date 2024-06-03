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【備前焼】 徳利（作家: 4代 松田華山）共箱
商品番号 E95195693764
商品名

【備前焼】 徳利（作家: 4代 松田華山）共箱
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】備前焼　徳利（共箱）【作家】4代松田華山　・昭和11年名工:松田崋山の家に生まれる　　・日本工芸会正会員　・日本伝統工芸展入選等受賞歴多数【商品説明】　・サイズ：高さ:約12㎝　最大幅:約9㎝　口経:約3㎝　・従来からの備前焼の特徴がよく出たいい作品です。　　実際にご使用になると食卓が豊かになると思います。【注意事項】　・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の　　色合いや質感が異なって見えることがあります。　・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#松田華山#備前焼のある暮らし#徳利#民芸#器#陶芸　#pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産
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