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- 【備前焼】 徳利（作家: 4代 松田華山）共箱
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商品詳細
【商品】備前焼 徳利（共箱）【作家】4代松田華山 ・昭和11年名工:松田崋山の家に生まれる ・日本工芸会正会員 ・日本伝統工芸展入選等受賞歴多数【商品説明】 ・サイズ：高さ:約12㎝ 最大幅:約9㎝ 口経:約3㎝ ・従来からの備前焼の特徴がよく出たいい作品です。 実際にご使用になると食卓が豊かになると思います。【注意事項】 ・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の 色合いや質感が異なって見えることがあります。 ・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#松田華山#備前焼のある暮らし#徳利#民芸#器#陶芸 #pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産
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