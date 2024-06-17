

Roland ローランドRMP-3 RHYTHM COACH+CY-8 - 打楽器



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Roland ローランド/Boutique TR-08 Rhythm Composer ブティーク リズムマシン



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Roland Boutique】伝説の名機TR-808が復刻！「TR-08」



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ローランドとプーマがコラボ、伝説的リズムマシン「TR-808」をモチーフ ...



ローランド Roland TR-808 Rhythm Composer リズムマシン ドラムマシン ...



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Roland Boutique】伝説の名機TR-808が復刻！「TR-08」

RolandローランドRMP-3RHYTHMCOACH+シンバルパッドCY-8リズムコーチスタンド+シンバルスタンドAC電源アダプター+シンバル連携トリガーケーブル2口型、ダウンロードした紙版説明書+ヘッド用六角レンチ【ご注意】写真1は宣材写真で、2枚目以降が現物の写真となります。10年程前に新品購入してあまり使いませんでしたが、経年による汚れがあります。なお、シンバルパッド(1トリガー、2口トリガーケーブルの黒口に接続)に加えて指定のパッドやバスドラトリガーをもう一つ(2口トリガーケーブルの赤口に)つけることができます。接続可能なトリガーは写真7参照下さい。出品に当たりシンバルパッド付けて通電とリズムコーチのスネア、メトロノームとEXIT1接続したシンバル音ね稼働を確認しました。なお外箱はありませんのて、なんらかの大箱にて発送を予定しています。■製品概要【Amazon製品情報より引用】リズム・コーチ・シリーズは多彩な練習プログラムで効果的なリズム・トレーニングが行うことができます。8インチ・サイズのメッシュ・パッドに高性能メトロノームと効果的な練習プログラムが一体化され、この1台で本格的なリズム練習が可能となります。そのうえ小型・軽量なため持ち運びにも大変便利です。これまでの練習台では考えられなかった、楽しく、快適な、全く新しいスタイルのリズム・トレーニングが実現します。＜主な特長＞・より快適に、より効果的に上達できるリズム・コーチ機能・叩きごこち、消音効果ともに抜群のメッシュ・ヘッド・幅広いスタイルのリズム練習に対応＜主な仕様＞パッドサイズ：8インチ テンポ：20〜260 拍子：24リズムタイプ：18メトロノーム音色：5リズムコーチ機能：ファンクション＝5、バリエーション＝20電源：DC9V＝乾電池006P形（9V／マンガンまたはアルカリ）ACアダプターPSA-100消費電流：80mAサイズ：約263×348×78mm重 量：約1.2kg種類···電子ドラム#ローランド#リズムコーチ#打楽器#サイレントドラム