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- 北海道のポプラ材で作った木琴です。
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商品詳細
浜松は楽器の有名な街で、ヤマハ、カワイ、ローランド他沢山ありますねその専門工場で北海道のポプラ材を使用して製作しました。音色は広葉樹のような高い音ではなく、優しい音を醸し出してくれます。市販はされていないので、ここメルカリだけの出品です。気になった方はお早めにお求め下さいね。
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