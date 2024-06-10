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中原真一　奥入瀬　油彩　絵画　額縁付き
商品番号 P17803290742
商品名

中原真一　奥入瀬　油彩　絵画　額縁付き
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具額縁付き油彩画です。日焼け汚れ等ありません。(額縁含む)→横37cm横30.3cm
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中原真一　奥入瀬　油彩　絵画　額縁付き
中原真一・油絵・油彩画・風景画『奥入瀬』・No.190609-01・梱包サイズ140

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絵画展示… - ハツ子の気まぐれ日記

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