着物　翡翠ブローチ　天然翡翠保証 K18在銘

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◾️汚れ・傷等特段の傷みはごさいませんが、経年による汚れや擦れ等は画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ直径；約3.5cm厚さ；約0.4cm重さ；14g尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。中古品、アンティークのため、多少の汚れや擦り傷がある場合がございます。画像にて状態をご判断いただきご入札ください。素人撮影のため、画像と実物との色合いに差が多少あることもありますのでご了承くださいお気軽にお問い合わせくださいませ。同梱の場合には割引き致します。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#茶器#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#着物#茶道具#煎茶