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CDJ スタンド　ペア
商品番号 Y30594210594
商品名

CDJ スタンド　ペア
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDJ置きとして使用しておりました。不要になった為出品いたします。頑丈なのでクラブやBARなどのプレイでも安定すると思います。小傷や使用感があるので完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。バラして梱包致します。#cdj#DJ
http://narcologia.ru/goods/choice57685.html
http://narcologia.ru/goods/ordering322679.html
http://narcologia.ru/goods/stage773797.html

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