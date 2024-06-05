すとぷり ころん 缶バッジ

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人気タイトル···すとぷりころんくんの缶バッジです。暗所にて保管しておりました。表はとても綺麗ですが裏は錆び付いている可能性もあるため、未使用に近いとさせて頂きました。画像をよくご確認の上、ご購入くださいませ。返品交換は受け付けません。#すとぷり#すとぷり缶バッジ#すとぷりグッズ#すとぷりころん#ころん#ころんくん