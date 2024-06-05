YAMAHA PACIFICA PAC312II エレキギター　ぼっちざろっく

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必ずプロフィールをご確認の上、質問・購入をお願い致します。見落としによる事案での責任は負いかねますので予めご了承ください。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICA状態良好です。写真だとネックに傷があるように見える箇所がございますが木目です。純正ケースが付属しますが、ケースの状態は良くありません。