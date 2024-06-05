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YAMAHA PACIFICA PAC312II エレキギター　ぼっちざろっく
商品番号 J48535621702
商品名

YAMAHA PACIFICA PAC312II エレキギター　ぼっちざろっく
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 14,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ずプロフィールをご確認の上、質問・購入をお願い致します。見落としによる事案での責任は負いかねますので予めご了承ください。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICA状態良好です。写真だとネックに傷があるように見える箇所がございますが木目です。純正ケースが付属しますが、ケースの状態は良くありません。
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