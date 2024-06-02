北村直登　NAOTO KITAMURA ダチョウ

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商品詳細
北村直登さん2015年7月の原画サイズF4（333mm×242mm）2016年1月新宿伊勢丹イベントスペースで開催された展示会にて購入。額装せずに気軽に飾ることができるよう透明フィルムで覆われています。裏に1箇所穴が空いており、掛けられるようになっています（写真6枚目）。箱や添付品は元々ありません。未使用のまま、温度湿度管理されたトランクルームで保管していました。お値引き交渉はご遠慮くださいますようお願い致します。
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